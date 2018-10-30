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ТВ-новости: что такое конституционный суд Ингушетии и как понимать его решение
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 30 октября:
- Суд в Ингушетии признал неконституционным соглашение о границе с Чечней. Победили ли участники акций протеста и пройдет ли в республике референдум?
- Наш корреспондент наблюдает за крупнейшими учениями НАТО со времен окончания холодной войны. Москва называет их антироссийскими.
- Плавучий док в Мурманске, где ремонтировался единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, затонул. Что теперь ждет "Адмирала Кузнецова"?
- Кого расстреливали в Сандармохе? Наш корреспондент в карельских лесах изучал, какой версии - Мединского или "Мемориала" - можно верить.
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30 октября 2018
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