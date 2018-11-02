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"Народ бежит от Кадырова": три истории о том, как чеченцы ищут спасения в Европе
Долгое время эмиграция в страны Евросоюза была главным путем спасения для беженцев из Чечни. Но недавно все изменилось: оттуда все чаще стали высылать беженцев по запросу России.
Салам, Али и Тумсо живут в разных городах и странах. Но история у них одна: на родине им грозит серьезная опасность, а Евросоюз не спешит предоставлять убежище. Как чеченцы ищут спасения в Европе, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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2 ноября 2018
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