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Видео
Крейг Чайтор использует виртуальную реальность, чтобы помочь дочери с трудностями в учебе
Синдром Вильямса влияет на работу мозга – это проявляется в задержке умственного развития и рассеянности. Виртуальная реальность позволяет отправиться в школьную поездку, не выходя из дома. Такая техника обучения помогает его дочери cосредоточиться и стимулирует активность мозга.
Последние 15 лет Крейг работал поваром, поэтому осваивать технику создания сферических видео пришлось с нуля.
Воодушевленный эффектом работы с виртуальной реальностью, Крейг Чайтор основал проект "I.M.M.E", чтобы помогать другим детям с инвалидностью.
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1 ноября 2018
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