ТВ-новости: кто устроил взрыв в ФСБ в Архангельске
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ТВ-новости: кто устроил взрыв в ФСБ в Архангельске

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 31 октября:

  • Взрыв в здании ФСБ Архангельска. Кем был 17-летний бомбист, называвший себя анархистом?
  • Пограничное состояние. Кто поставит точку в споре о соглашении между Ингушетией и Чечней?
  • В Россию хотят пригласить миллионы людей. Путин утвердил очередную концепцию миграционной политики.
  • Не только мистика, но и экономика. Как Хэллоуин помогает выжить маленьким семейным фермам в США.
  • 31 октября 2018
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