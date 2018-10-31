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ТВ-новости: кто устроил взрыв в ФСБ в Архангельске
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 31 октября:
- Взрыв в здании ФСБ Архангельска. Кем был 17-летний бомбист, называвший себя анархистом?
- Пограничное состояние. Кто поставит точку в споре о соглашении между Ингушетией и Чечней?
- В Россию хотят пригласить миллионы людей. Путин утвердил очередную концепцию миграционной политики.
- Не только мистика, но и экономика. Как Хэллоуин помогает выжить маленьким семейным фермам в США.
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31 октября 2018
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