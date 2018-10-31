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Телескоп "Кеплер" завершает работу. О его самых интересных находках - за одну минуту
Телескоп НАСА "Кеплер" завершил свою работу.
За 9,5 лет он сумел найти и сфотографировать 2621 планету за пределами нашей Солнечной системы.
Среди них есть планеты, схожие с Землей не только в размере, но и в своем расположении.
Корреспондет Би-би-си по вопросам науки Николай Воронин рассказывает об этих и других открытиях телескопа.
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31 октября 2018
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