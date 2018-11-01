Момент аварии ракеты "Союз" с космонавтами на борту
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Момент аварии ракеты "Союз" с космонавтами на борту

Официальный YouTube канал "Роскосмоса" выложил видео с аварией ракеты "Союз", которая произошла 11 октября.

Крушение произошло практически сразу после запуска, а именно в момент разделения первой и второй ступеней.

Во время запуска на корабле находились россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт NASA Ник Хейг. Оба космонавты выжили.

  • 1 ноября 2018
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