Момент аварии ракеты "Союз" с космонавтами на борту

Видео

Официальный YouTube канал "Роскосмоса" выложил видео с аварией ракеты "Союз", которая произошла 11 октября.

Крушение произошло практически сразу после запуска, а именно в момент разделения первой и второй ступеней.

Во время запуска на корабле находились россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт NASA Ник Хейг. Оба космонавты выжили.