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Видео
Момент аварии ракеты "Союз" с космонавтами на борту
Официальный YouTube канал "Роскосмоса" выложил видео с аварией ракеты "Союз", которая произошла 11 октября.
Крушение произошло практически сразу после запуска, а именно в момент разделения первой и второй ступеней.
Во время запуска на корабле находились россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт NASA Ник Хейг. Оба космонавты выжили.
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1 ноября 2018
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