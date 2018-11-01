Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Что умеет делать робот-рюкзак. Например, почесать вам нос
В университете Кэйо разработали специального робота, которого можно носить на спине как рюкзак. У него есть длинные руки, которыми управляет отдельный человек при помощи технологии виртуальной реальности. Оператор, который фактически видит то же самое, что и носитель, может даже находиться в другой стране.
По словам доцента Ямена Сараиджи, участвующего в данном проекте, они с коллегами надеются, что их изобретение сделает общение людей более близким.
Робот-рюкзак Fusion может поднести вам телефон, если ваши руки заняты, или, например, почесать вам нос.
-
1 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне