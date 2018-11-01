Что умеет делать робот-рюкзак. Спойлер: он может почесать вам нос
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Что умеет делать робот-рюкзак. Например, почесать вам нос

В университете Кэйо разработали специального робота, которого можно носить на спине как рюкзак. У него есть длинные руки, которыми управляет отдельный человек при помощи технологии виртуальной реальности. Оператор, который фактически видит то же самое, что и носитель, может даже находиться в другой стране.

По словам доцента Ямена Сараиджи, участвующего в данном проекте, они с коллегами надеются, что их изобретение сделает общение людей более близким.

Робот-рюкзак Fusion может поднести вам телефон, если ваши руки заняты, или, например, почесать вам нос.

  • 1 ноября 2018
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