Эти животные могут скоро исчезнуть с лица Земли
Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил доклад, в котором говорится, что человечество за последние полвека уничтожило 60% всех диких животных.
Авторы доклада уверяют, что это связано с ростом потребления ресурсов, бесконтрольной охотой и уничтожением среды обитания животных.
Многие виды, такие как речная горилла или черный носорог, находятся под угрозой исчезновения. Они насчитывают всего по несколько тысяч особей. Амурских леопардов и вовсе осталось всего 84.
Ученые считают, что нужны срочные меры для того, что спасти популяции вымирающих диких животных. В частности, они говорят о том, что на пользу природе пойдет сокращение потребления мяса.
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3 ноября 2018
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