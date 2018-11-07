Микродронов учат спасать людей из-под завалов

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Новые дроны научились открывать двери и поднимать груз в 40 раз тяжелее их самих
Благодаря специальным приспособлениям, которые позволяют дронам цепляться за поверхность, микророботы могут поднимать предметы, вес которых превышает их собственный в 40 раз.
Прототипы крепежей ученые позаимствовали у насекомых.
На данный момент ученые тестируют разработку, чтобы использовать микродроны в спасательных операциях.
-
7 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне