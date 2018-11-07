Микродронов учат спасать людей из-под завалов
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Новые дроны научились открывать двери и поднимать груз в 40 раз тяжелее их самих

Благодаря специальным приспособлениям, которые позволяют дронам цепляться за поверхность, микророботы могут поднимать предметы, вес которых превышает их собственный в 40 раз.

Прототипы крепежей ученые позаимствовали у насекомых.

На данный момент ученые тестируют разработку, чтобы использовать микродроны в спасательных операциях.

  • 7 ноября 2018
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