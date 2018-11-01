Грабитель напал на женщину-полицейского. Ее отбили коллеги
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Грабитель напал на женщину-полицейского. Ее спасли коллеги

Вооруженный грабитель в маске напал на женщину-полицейского, буквально выбросил ее из машины.

Полиция заехала на заправочную станцию, где, как оказалось, происходило ограбление. Другие полицейские обезвредили нападавшего и спасли коллегу.

  • 1 ноября 2018
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