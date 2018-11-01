Дело против Бэнкса: в Британии решили бороться с российским влиянием?
В 2016 году Аррон Бэнкс стал активным участником кампании в поддержку "брексита". До этого он был практически неизвестен и производил впечатление бизнесмена средней руки.
На "брексит" британский бизнесмен потратил в общей сложности более 7,5 млн фунтов.
Летом этого года в прессу попали имейлы Бэнкса, согласно которым он по меньшей мере трижды в течение нескольких часов встречался с послом России в Британии Александром Яковенко.
Согласно этим же имейлам, Москва предлагала Бэнксу выгодный контракт для приобретения золотых приисков в России.
После этого депутаты британского парламента призвали полицию пристальнее изучить прошлое Бэнкса.
Одновременно с этим британский регулятор вещания Ofcom приступил к рассмотрению жалобы на нарушение принципов беспристрастного вещания в отношении российских телеканалов РенТВ и НТВ Мир.
Ofcom уже ведет расследование в отношении телеканала АрТи по десяти жалобам о предвзятости в освещении вооруженного конфликта на востоке Украины, ситуации в Сирии, отравления Скрипалей и других тем.
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1 ноября 2018