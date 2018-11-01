Дело против Бэнкса: в Британии решили бороться с российским влиянием?

Посол Яковенко о деле Скрипалей: Москва верит Петрову и Боширову на слово

Ряд СМИ сообщили, что в деле об отравлении Скрипалей был замешан третий подозреваемый. Посол России в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал отравление в Солсбери. Он заявил, что у Москвы нет причин не доверять туристам Петрову и Боширову.