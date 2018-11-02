Откровение Иова: Московского патриархата на Украине больше нет!
Константинополь уже подтвердил намерение предоставить Украинской церкви автокефалию.
В ближайшее время Вселенский патриархат созовет собор, который создаст Православную Церковь на Украине.
В ответ на это Русская православная церковь разорвала отношения с Вселенским патриархатом. Москва считает решение Константинополя незаконным.
Между тем на Украине насчитываются миллионы прихожан УПЦ московского патриархата, которые хотят, чтобы все оставалось как прежде.
Что будет с этой церковью, которой, по мнению Константинополя, не существует?
Ответы на этот вопрос ищет корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
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2 ноября 2018
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