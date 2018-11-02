Откровение Иова: Московского патриархата на Украине больше нет!

"Эти запреты - бред". Что думают в Москве и Киеве о конфликте РПЦ с Константинополем

После того, как Вселенский патриархат Константинополя поддержал Киев в создании новой независимой церкви, РПЦ разорвала с ним отношения. Мы спросили у людей в Москве и в Киеве, что они думают об этом.