Откровение Иова: Московского патриархата на Украине больше нет!
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Откровение Иова: Московского патриархата на Украине больше нет!

Константинополь уже подтвердил намерение предоставить Украинской церкви автокефалию.

В ближайшее время Вселенский патриархат созовет собор, который создаст Православную Церковь на Украине.

В ответ на это Русская православная церковь разорвала отношения с Вселенским патриархатом. Москва считает решение Константинополя незаконным.

Между тем на Украине насчитываются миллионы прихожан УПЦ московского патриархата, которые хотят, чтобы все оставалось как прежде.

Что будет с этой церковью, которой, по мнению Константинополя, не существует?

Ответы на этот вопрос ищет корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.

  • 2 ноября 2018
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