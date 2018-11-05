Промежуточные выборы в США могут осложнить жизнь Трампу
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Промежуточные выборы в США могут осложнить жизнь Трампу

Промежуточные выборы в США называют не иначе как референдумом о доверии Дональду Трампу.

Американцам предстоит полностью переизбрать палату представителей, треть сенаторов и больше половины губернаторов.

Сейчас и сенат, и палату представителей контролируют республиканцы. Если на выборах победят демократы, жизнь Дональда Трампа может заметно усложниться.

  • 5 ноября 2018
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