Возвращение санкций США против Ирана: насколько это больно?
В понедельник вступили в силу новые санкции Вашингтона против Тегерана. Они связаны с выходом США из ядерной сделки с Ираном.
Ограничения касаются банковской и нефтяной сфер. Под санкции попали 700 компаний.
Санкции также коснутся всех, кто будет сотрудничать с Тегераном в обход американских ограничительных мер.
Иранцы реагируют на ограничительные меры массовыми протестами, однако на рынках страны царит смятение.
Съемочная группа Би-би-си побывала на базаре в Исфахане, чтобы узнать, как покупатели и торговцы справляются с незавидной экономической ситуацией.
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5 ноября 2018
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