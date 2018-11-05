Возвращение санкций США против Ирана: насколько это больно?
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Возвращение санкций США против Ирана: насколько это больно?

В понедельник вступили в силу новые санкции Вашингтона против Тегерана. Они связаны с выходом США из ядерной сделки с Ираном.

Ограничения касаются банковской и нефтяной сфер. Под санкции попали 700 компаний.

Санкции также коснутся всех, кто будет сотрудничать с Тегераном в обход американских ограничительных мер.

Иранцы реагируют на ограничительные меры массовыми протестами, однако на рынках страны царит смятение.

Съемочная группа Би-би-си побывала на базаре в Исфахане, чтобы узнать, как покупатели и торговцы справляются с незавидной экономической ситуацией.

  • 5 ноября 2018
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