Смерть активистки Гандзюк: почему бездействуют власти Украины?
Сторонники общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк возмущены бездействием властей, которые, по их мнению, не спешат искать ее убийц.
Три месяца назад на нее напали неизвестные и облили серной кислотой. Она получила ожоги около трети поверхности тела и серьезное повреждение глаз. Украинские СМИ сообщают, что причиной ее смерти мог быть оторвавшийся тромб.
Друзья активистки называют два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне и борьба с коррупцией в местной полиции.
Сейчас по делу о нападении на Екатерину проходят пять человек.
Президент Украины потребовал, чтобы полиция сделала все возможное и нашла убийц активистки, а ее сторонники требуют объективно расследовать это преступление.
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5 ноября 2018
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