Смерть активистки Гандзюк: почему бездействуют власти Украины?

"Дохлый человек, а вдруг оживает": интервью Аркадия Бабченко Би-би-си

Первое интервью журналиста после "воскрешения" - о спецоперации СБУ, мемах в "Фейсбуке" и о том, почему ему не стыдно за то, что он ввел всех в заблуждение.