ТВ-новости: как на Украине восприняли новые российские санкции
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ТВ-новости: как на Украине восприняли новые российские санкции

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 1 ноября:

  • Санкции как государственная награда. Мы поговорим о реакции украинцев на российские ограничительные меры.
  • Расследование против британского бизнесмена Аррона Бэнкса. Его подозревали в получении от России денег на агитацию за "брексит".
  • Религия как политика. Кого поддержат на промежуточных выборах консервативные христиане США, у которых к Трампу двоякое отношение.
  • Парализованный человек снова смог ходить. Швейцарским ученым удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным.
  • 1 ноября 2018
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