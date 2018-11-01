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ТВ-новости: как на Украине восприняли новые российские санкции
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 1 ноября:
- Санкции как государственная награда. Мы поговорим о реакции украинцев на российские ограничительные меры.
- Расследование против британского бизнесмена Аррона Бэнкса. Его подозревали в получении от России денег на агитацию за "брексит".
- Религия как политика. Кого поддержат на промежуточных выборах консервативные христиане США, у которых к Трампу двоякое отношение.
- Парализованный человек снова смог ходить. Швейцарским ученым удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным.
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1 ноября 2018
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