Самые необычные аэропорты мира
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Самые необычные аэропорты мира

В Стамбуле в конце октября открылся новый аэропорт. Его называют самым вместительным в мире - гигантский хаб рассчитан на прием до 90 миллионов пассажиров в год.

Но размер – не единственный отличительный параметр воздушных гаваней. Предлагаем посмотреть на пять других, крайне необычных аэропортов мира.

  • 4 ноября 2018
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