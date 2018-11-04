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Самые необычные аэропорты мира
В Стамбуле в конце октября открылся новый аэропорт. Его называют самым вместительным в мире - гигантский хаб рассчитан на прием до 90 миллионов пассажиров в год.
Но размер – не единственный отличительный параметр воздушных гаваней. Предлагаем посмотреть на пять других, крайне необычных аэропортов мира.
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4 ноября 2018
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