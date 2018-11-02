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Золотая штанга, бокс и поло. Какой спорт предпочитают президенты и политикигосударств
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поднял золотую штангу на заседании кабинета министров.
Русская служба Би-би-си вспомнила, какие виды спорта предпочитают лидеры других государств: Владимир Путин занимается в тренажерном зале и играет в хоккей, Дональд Трамп играет в гольф, премьер-министр Канады Джастин Трюдо минимум раз в неделю ходит на тренировки по боксу, а принц Гарри играет в поло.
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2 ноября 2018
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