ТВ-новости: автокефалие Украине и... России
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ТВ-новости: интервью с главным специалистом по Украине в Константинопольском патриархате

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 2 ноября:

  • Московского патриархата на Украине больше нет. Мы услышим интервью влиятельного архиерея Константинопольской церкви.
  • Бегство от Кадырова. Как чеченцы в Европе ищут спасения от пыток и преследования у себя на родине.
  • Когда не хватает трупов. 3D-принтер поможет студентам-медикам решить проблему дефицита мертвецов.
  • 2 ноября 2018
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