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"Я всегда мечтал снова ходить": Как импланты для позвоночника помогли парализованному человеку
При повреждении спинного мозга, он перестает улавливать сигналы из головного, и человека парализует. Новые импланты могут решить эту проблему, с помощью электрических импульсов, которые усиливают сигнал из головы.
Технология может быть особенно эффективной при лечении недавних травм спинного мозга. Необходимы дополнительные тесты до внедрения технологии в жизнь.
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5 ноября 2018
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