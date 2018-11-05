Импланты для позвоночника могут позволить парализованным снова ходить
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"Я всегда мечтал снова ходить": Как импланты для позвоночника помогли парализованному человеку

При повреждении спинного мозга, он перестает улавливать сигналы из головного, и человека парализует. Новые импланты могут решить эту проблему, с помощью электрических импульсов, которые усиливают сигнал из головы.

Технология может быть особенно эффективной при лечении недавних травм спинного мозга. Необходимы дополнительные тесты до внедрения технологии в жизнь.

  • 5 ноября 2018
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