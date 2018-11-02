В Китае пассажирка напала на водителя. Началась такая драка, что автобус упал в реку
В китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.
Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.
На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.
Местная полиция заявила, что эта потасовка и стала причиной аварии, сообщает газета "Жэньминь жибао".
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2 ноября 2018
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