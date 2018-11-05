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Ночь Гая Фокса: в Англии сожгли чучело Бориса Джонсона
В 1605 году Гай Фокс и группа заговорщиков хотели взорвать здание парламента, в котором должны были быть депутаты, судьи и король Яков I. Заговорщиков раскрыли и казнили.
Англичане теперь вспоминают это событие сжиганием фигуры Гая Фокса и запуском фейерверков.
В городке Эденбридж в Кенте каждый год сжигают не только Гая Фокса, но и современного "главного злодея".
Пару лет назад это был Трамп. В прошлом году Харви Вайнштейн. В этом году бывший глава британского МИДа Борис Джонсон.
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5 ноября 2018
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