В Британии сожгли чучело Бориса Джонсона
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Ночь Гая Фокса: в Англии сожгли чучело Бориса Джонсона

В 1605 году Гай Фокс и группа заговорщиков хотели взорвать здание парламента, в котором должны были быть депутаты, судьи и король Яков I. Заговорщиков раскрыли и казнили.

Англичане теперь вспоминают это событие сжиганием фигуры Гая Фокса и запуском фейерверков.

В городке Эденбридж в Кенте каждый год сжигают не только Гая Фокса, но и современного "главного злодея".

Пару лет назад это был Трамп. В прошлом году Харви Вайнштейн. В этом году бывший глава британского МИДа Борис Джонсон.

  • 5 ноября 2018
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