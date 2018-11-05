Личинки, мыши и кумыс: в Швеции открылся музей отвратительной еды
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Личинки, мыши и кумыс: самые отвратительные деликатесы мира под одной крышей

Сыр с личинками, протухшая акула и вино, настоенное на мышах. Это не магические снадобья из книг о Гарри Поттере, а реально существующие деликатесы из разных стран мира.

Теперь их можно увидеть, понюхать и попробовать в музее отвратительной еды, открывшемся в шведском Мальмё.

Куратор и создатель музея Самуэль Вест утверждает, что дурно пахнущие экспонаты помогают "переосмыслить отношение к еде". Он надеется, что посетители начнут бережнее относиться к продуктам и поймут, что пользу и вкус можно найти в самых неочевидных ингредиентах.

  • 5 ноября 2018
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