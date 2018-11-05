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Впервые в истории: Росс Эджли обогнул Великобританию вплавь
33-летний британец Росс Эджли обогнул Великобританию вплавь. До него это не удаваалось никому.
Последние полтора километра он проплыл в компании 300 других пловцов, присоединившихся к нему, чтобы сделать финиш более зрелищным и триумфальным.
Росс Эджли хорошо прославился своей любовью к экстриму. На его счету несколько необычных рекордов. Свое новое приключение он назвал Великим британским заплывом.
Эджли проплыл 2879 километров. Его путешествие заняло 157 дней. За это время он перенес несколько штормов, лютый холод и ожоги от медуз.
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5 ноября 2018
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