Индейская эстафета: когда лошадей меняют во время заезда
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Скачки индейцев в Канаде: когда лошадей меняют во время заезда

У этих наездников нет ни шлемов, ни седел, и они меняют лошадей прямо во время заезда. Так проходит индейская эстафета в Канаде.

Спорт травмоопасен, но участники говорят, что он помогает излечить душу. Кроме того, это часть традиции коренных народов Северной Америки.

  • 2 января 2019
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