ТВ-новости: чем могут закончиться промежуточные выборы в США
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ТВ-новости: чем могут закончиться промежуточные выборы в США

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 5 ноября:

  • Вотум доверия или недоверия президенту Трампу. Мы поговорим о том, почему промежуточные выборы в США - важное политическое событие не только для американцев.
  • Игра престолов, или Трамп против Роухани. Будет ли Россия помогать Ирану обходить новые болезненные санкции США?
  • Не только Мишкин и Чепига. Как в России отмечают столетие ГРУ - организации, обвиняемой в отравлении в Солсбери и вмешательстве в американские выборы.
  • "И помню не зря пятый день ноября". Как в Британии отмечают ночь Гая Фокса и чьи чучела сжигают в этом году?
  • 5 ноября 2018
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