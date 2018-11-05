Огни Тауэра: в Лондоне вспомнили жертв Первой мировой
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Огни Тауэра: в Лондоне вспомнили жертв Первой мировой

В Лондоне вспомнили жертв Первой мировой войны.

Вокруг Тауэра зажгли 10 тысяч факелов. Инсталляция называется "За сгущающейся тенью". Ее создал художник Том Пайпер.

В 2014 году он уже украшал Тауэр сотнями тысяч маков - также в память о погибших в Первой мировой войне.

  • 5 ноября 2018
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