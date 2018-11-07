Гигантский паук и Минотавр прошли по улицам Тулузы
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Гигантский паук и Минотавр прошли по улицам Тулузы

В Тулузе гигантский механический паук и 15-метровый Минотавр прошли по центру города. Скульптуры были представлены в рамках шоу "Хранители храма".

Чтобы построить фигуры, создателям понадобилось два года. При конструировании существ их авторы уделили особое внимание различным мелочам. Минотар, например, даже испускает пар при дыхании. Практически за каждое движение фигур отвечает отдельный человек. В частности, отдельные операторы управляют ушами и глазами чудовищ. В совокупности механическими существами одновременно управляют десятки людей.

После завершения шоу обе скульптуры перевезут для просмотра в новый выставочный центр.

  • 7 ноября 2018
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