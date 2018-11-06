Советы депутатов гражданам: от макарошек до спортивных площадок

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Российскую чиновницу Ольгу Глацких отстранили от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области за слова о том, что государство ничего не должно детям, так как не просило их рожать.

Русская служба Би-би-си собрала и другие советы депутатов гражданам: от министра труда, советующем питаться "макарошками" до председателя Госдумы Вячеслава Володина, советующего поправлять здоровье на спортплощадках.