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Советы депутатов гражданам: от макарошек до спортивных площадок
Российскую чиновницу Ольгу Глацких отстранили от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области за слова о том, что государство ничего не должно детям, так как не просило их рожать.
Русская служба Би-би-си собрала и другие советы депутатов гражданам: от министра труда, советующем питаться "макарошками" до председателя Госдумы Вячеслава Володина, советующего поправлять здоровье на спортплощадках.
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6 ноября 2018
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