Самолет-разведчик ВМС США перехвачен российским истребителем. Видео
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Перехват самолета-разведчика ВМС США российским истребителем. Видео

ВМС США опубликовали видео того, как американский самолет-разведчик был перехвачен российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США считают что, перехват был совершен небезопасно. Минобороны России с этим несогласно: в ведомстве заявили, что расстояние между самолетами было достаточно большим.

  • 7 ноября 2018
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