Футбольная команда отцов, потерявших детей
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Как живет футбольный клуб для отцов, которые потеряли детей

Футбольный клуб "Сэндс Юнайтед" состоит только из мужчин, которые потеряли детей. У каждого игрока - своя история, но всем команда помогает пережить такой сложный период.

Мужчины считают, что такое увлечение помогает не замыкаться в себе, а также найти поддержку среди людей с таким же жизненным опытом.

  • 10 ноября 2018
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