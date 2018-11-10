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Как живет футбольный клуб для отцов, которые потеряли детей
Футбольный клуб "Сэндс Юнайтед" состоит только из мужчин, которые потеряли детей. У каждого игрока - своя история, но всем команда помогает пережить такой сложный период.
Мужчины считают, что такое увлечение помогает не замыкаться в себе, а также найти поддержку среди людей с таким же жизненным опытом.
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10 ноября 2018
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