"Дело закрыли, а через три дня меня вывезли в лес и отрубили кисти рук"
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"Дело закрыли, а через три дня меня вывезли в лес и отрубили кисти рук"

Бывшего мужа Маргариты Грачевой, отрубившего ей кисти рук, приговорили к 14 годам строгого режима и компенсации в размере 2 035 000 рублей.

До вынесения приговора Би-би-си поговорила с Маргаритой.

История Маргариты Грачевой, которую муж вывез в лес и отрубил ей кисти рук из-за подозрения в измене, оказалась в центре внимания в 2017 году.

В 2017 году Госдума приняла закон о декриминализации домашнего насилия. Тем, кто побил близкого в первый раз, теперь грозит не тюрьма, а штраф. Закон был встречен многочисленными протестами.

Видео Елизаветы Верейкиной.

  • 15 ноября 2018
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