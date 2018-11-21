"Никаких обнимашек!": один день из жизни смотрителя за выдрами
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Никаких обнимашек!": один день из жизни смотрителя за выдрами

Кирра работает в заповеднике смотрителем за выдрами. Каждый день она кормит, играет и заботится о всех его обитателях.

Русская служба Би-би-си провела один день с Киррой, чтобы узнать, каково это - каждый день проводить время с милыми пушистыми выдрами (спойлер: великолепно, но тискать их нельзя).

  • 21 ноября 2018
Go to next video: Львиное сердце: как лабрадоры "усыновили" дикого зверя