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"Никаких обнимашек!": один день из жизни смотрителя за выдрами
Кирра работает в заповеднике смотрителем за выдрами. Каждый день она кормит, играет и заботится о всех его обитателях.
Русская служба Би-би-си провела один день с Киррой, чтобы узнать, каково это - каждый день проводить время с милыми пушистыми выдрами (спойлер: великолепно, но тискать их нельзя).
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21 ноября 2018
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