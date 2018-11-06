Зачем нужен закон о мессенджерах в России и как он будет работать?
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Зачем нужен закон о мессенджерах в России и как он будет работать?

В России ввели новые правила пользования мессенджерами.

Собственно, закон об идентификации пользователей был принят еще в прошлом году, а нынешнее постановление объясняет, как именно закон должен работать.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Но помогут ли новые правила в самом деле бороться с преступлениями или только осложнят жизнь пользователям?

  • 6 ноября 2018
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