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Зачем нужен закон о мессенджерах в России и как он будет работать?
В России ввели новые правила пользования мессенджерами.
Собственно, закон об идентификации пользователей был принят еще в прошлом году, а нынешнее постановление объясняет, как именно закон должен работать.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений.
Но помогут ли новые правила в самом деле бороться с преступлениями или только осложнят жизнь пользователям?
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6 ноября 2018
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