Зачем нужен закон о мессенджерах в России и как он будет работать?

Пять главных вопросов о блокировке Telegram в России

Русская служба Би-би-си отвечает на пять основных вопросов о блокировке: что будет дальше, как ее можно обойти и как быть, если власти закроют все "лазейки", какой была реакция пользователей, были ли уже где-то прецеденты.