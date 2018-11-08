Промежуточные выборы в США: и республиканцы, и демократы празднуют победу
Предполагалось, что выборы могут превратиться в так называемую "синюю волну", которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Однако этого не произошло.
Республиканцы заметно укрепили контроль над Сенатом, демократы получили большинство в Палате представителей, благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа.
Они также смогут инициировать расследования в отношении президента и даже попробовать начать процесс импичмента, однако Дональд Трамп не считает, что проиграл.
При этом многие полагают, что эти выборы еще раз продемонстрировали раскол в американском обществе.
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8 ноября 2018
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