Промежуточные выборы в США: и республиканцы, и демократы празднуют победу
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Промежуточные выборы в США: и республиканцы, и демократы празднуют победу

Предполагалось, что выборы могут превратиться в так называемую "синюю волну", которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Однако этого не произошло.

Республиканцы заметно укрепили контроль над Сенатом, демократы получили большинство в Палате представителей, благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа.

Они также смогут инициировать расследования в отношении президента и даже попробовать начать процесс импичмента, однако Дональд Трамп не считает, что проиграл.

При этом многие полагают, что эти выборы еще раз продемонстрировали раскол в американском обществе.

  • 8 ноября 2018
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