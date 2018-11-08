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О чем молчит принц Чарльз?
На следующей неделе принцу Чарльзу исполняется 70 лет.
За долгое время в очереди к престолу он много раз отправлял письма на адрес правительства.
Принц писал о бизнесе, здравоохранении, инновациях, окружающей среде и армии.
Обычно британские монархи избегают спорных высказываний.
Понимает ли принц Чарльз, что на троне ему придется избавиться от привычки во все вмешиваться и делать спорные заявления?
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8 ноября 2018
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