О чем молчит принц Чарльз?
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О чем молчит принц Чарльз?

На следующей неделе принцу Чарльзу исполняется 70 лет.

За долгое время в очереди к престолу он много раз отправлял письма на адрес правительства.

Принц писал о бизнесе, здравоохранении, инновациях, окружающей среде и армии.

Обычно британские монархи избегают спорных высказываний.

Понимает ли принц Чарльз, что на троне ему придется избавиться от привычки во все вмешиваться и делать спорные заявления?

  • 8 ноября 2018
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