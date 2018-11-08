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Бунт в таджикской тюрьме: кто виноват?
Во время бунта в колонии строгого режима в Таджикистане погибло более 20 заключенных, а также сотрудник колонии и боец спецназа.
Инцидент произошел в городе Худжанд на севере страны.
По информации таджикской редакции Радио Свобода, бунтовщики были вооружены холодным оружием, некоторым из них удалось бежать.
Подробности сообщает из Душанбе корреспондент персидской службы Би-би-си Сохраб Зия.
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8 ноября 2018
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