Бунт в таджикской тюрьме: кто виноват?
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Бунт в таджикской тюрьме: кто виноват?

Во время бунта в колонии строгого режима в Таджикистане погибло более 20 заключенных, а также сотрудник колонии и боец спецназа.

Инцидент произошел в городе Худжанд на севере страны.

По информации таджикской редакции Радио Свобода, бунтовщики были вооружены холодным оружием, некоторым из них удалось бежать.

Подробности сообщает из Душанбе корреспондент персидской службы Би-би-си Сохраб Зия.

  • 8 ноября 2018
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