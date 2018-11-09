"Брексит": неужели и тут не обошлось без Путина?
В Лондоне появились ироничные плакаты с изображением Владимира Путина и призывом отпраздновать красно-бело-синий "брексит''.
Правда, плакаты продержались не очень долго. Уже сегодня утром их сняли владельцы рекламных щитов, заявившие, что постеры появились незаконно.
За акцией стоит группа Proud Bear ("Гордый медведь"), которая в "Твиттере" представляется коллективом, якобы состоящим из офицеров ГРУ.
Судя по всему, это ироничная попытка провести параллель с группой хакеров Fancy Bear - "Причудливый медведь", которая, как утверждают, действительно связана с ГРУ.
Разобраться с тем, кто же стоит за этой акцией, попытался наш лондонский блогер Бен Тавенер.
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9 ноября 2018
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