"Брексит": неужели и тут не обошлось без Путина?
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"Брексит": неужели и тут не обошлось без Путина?

В Лондоне появились ироничные плакаты с изображением Владимира Путина и призывом отпраздновать красно-бело-синий "брексит''.

Правда, плакаты продержались не очень долго. Уже сегодня утром их сняли владельцы рекламных щитов, заявившие, что постеры появились незаконно.

За акцией стоит группа Proud Bear ("Гордый медведь"), которая в "Твиттере" представляется коллективом, якобы состоящим из офицеров ГРУ.

Судя по всему, это ироничная попытка провести параллель с группой хакеров Fancy Bear - "Причудливый медведь", которая, как утверждают, действительно связана с ГРУ.

Разобраться с тем, кто же стоит за этой акцией, попытался наш лондонский блогер Бен Тавенер.

  • 9 ноября 2018
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