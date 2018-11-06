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ТВ-новости: промежуточные выборы в США - ставки высоки
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 6 ноября:
- Битва за конгресс и вотум доверия президенту. Как проходят промежуточные выборы в США.
- В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами. Будут ли ему следовать иностранные компании?
- Отставка генпрокурора Украины. Юрий Луценко говорит, что за власть не цепляется, но Рада хочет, чтобы он остался.
- Теплый ламповый цвет.. VHS. Мы вспоминаем восьмидесятые, время фильмов на кассетах, видеосалонов и видеопроката.
- Ослица, которая поет в Ирландии
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6 ноября 2018
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