ТВ-новости: выборы в конгресс США
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ТВ-новости: промежуточные выборы в США - ставки высоки

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 6 ноября:

  • Битва за конгресс и вотум доверия президенту. Как проходят промежуточные выборы в США.
  • В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами. Будут ли ему следовать иностранные компании?
  • Отставка генпрокурора Украины. Юрий Луценко говорит, что за власть не цепляется, но Рада хочет, чтобы он остался.
  • Теплый ламповый цвет.. VHS. Мы вспоминаем восьмидесятые, время фильмов на кассетах, видеосалонов и видеопроката.
  • Ослица, которая поет в Ирландии
  • 6 ноября 2018
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