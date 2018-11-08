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В грузинскую деревушку пришли "Ходячие мертвецы"
Чем отличается грузинский зомби от западного коллеги? Он любит застолья, поет песни и даже полезен в деревенском хозяйстве.
В Грузии сняли промо-ролик для нового сезона голливудского сериала "Ходячие мертвецы".
За последние два года Грузия стала площадкой для съемок 18 фильмов из пяти стран.
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8 ноября 2018
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