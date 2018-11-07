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Что Билл Гейтс хотел сказать баночкой фекалий?
Миллиардер-филантроп Билл Гейтс проиллюстрировал свое выступление на выставке в Пекине баночкой с человеческими фекалиями.
Таким образом основатель Microsoft пытался привлечь внимание к проекту по созданию биотуалетов, которые не нуждаются в подключении к канализации.
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Такие туалеты особенно нужны бедным странам, где остро строит проблема переработки нечистот.
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7 ноября 2018
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