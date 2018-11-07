Что Билл Гейтс хотел сказать баночкой фекалий?
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Что Билл Гейтс хотел сказать баночкой фекалий?

Миллиардер-филантроп Билл Гейтс проиллюстрировал свое выступление на выставке в Пекине баночкой с человеческими фекалиями.

Таким образом основатель Microsoft пытался привлечь внимание к проекту по созданию биотуалетов, которые не нуждаются в подключении к канализации.

Такие туалеты особенно нужны бедным странам, где остро строит проблема переработки нечистот.

  • 7 ноября 2018
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