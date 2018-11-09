На выставке медфака, шпагоглотатель – главный экспонат
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Шпагоглотатель - главный экспонат на выставке медфака

В музее патологии при Университетском колледже Лондона (UCL) более 2000 экспонатов - человеческие органы и части тела.

Музей начал их собирать еще в XIX веке. Среди самых легендарных экспонатов - пищевод и сердце непутевого шпагоглотателя и модель огромной руки мужчины, страдавшего акромегалией.

Репортаж корреспондента Би-би-си Кристы Ларвуд.

  • 9 ноября 2018
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