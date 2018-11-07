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ТВ-новости: "синяя волна" принесла противников Трампа в конгресс
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 7 ноября:
- Цвет настроения - синий. В США республиканцы теряют контроль над Палатой представителей, усложняя жизнь президента Трампа.
- "Драконовские санкции". США запустили механизм введения новых ограничительных мер против Москвы.
- По существу. В Мещанском суде Москвы начались слушания по уголовному делу о хищении средств, выделенных "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
- Большая потеря для страны, катастрофа - для Херсона. Наш корреспондент побывал на церемонии прощания с активисткой, смерть которой стала потрясением для Украины.
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7 ноября 2018
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