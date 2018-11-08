ТВ-новости: Новое массовое убийство в США и кровавый бунт в таджикской тюрьме
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ТВ-новости: массовое убийство в США и кровавый бунт в таджикской тюрьме

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 8 ноября:

  • 12 человек убиты в Калифорнии в результате стрельбы в баре.
  • История большого террора и статья за педофилию. В Карелии начался второй судебный процесс над Юрием Дмитриевым.
  • При подавлении волнений в таджикской тюрьме убиты 25 человек.
  • Молчание принца Чарльза. Сын Елизаветы II обещает быть немногословным, когда станет королем.
  • 8 ноября 2018
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