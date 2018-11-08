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Видео
ТВ-новости: массовое убийство в США и кровавый бунт в таджикской тюрьме
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 8 ноября:
- 12 человек убиты в Калифорнии в результате стрельбы в баре.
- История большого террора и статья за педофилию. В Карелии начался второй судебный процесс над Юрием Дмитриевым.
- При подавлении волнений в таджикской тюрьме убиты 25 человек.
- Молчание принца Чарльза. Сын Елизаветы II обещает быть немногословным, когда станет королем.
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8 ноября 2018
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