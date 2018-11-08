Ничего необычного, просто лама садится в такси
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Ничего необычного, просто лама садится в такси

Пользователь "Инстаграма" с ником "genso_" опубликовал видео, где на одной из улиц города Куско в Перу лама залезает в такси вслед за хозяевами.

Куда и зачем собралась лама, неизвестно. Но судя по видео, в машине ей было очень удобно.

  • 8 ноября 2018
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