Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Ничего необычного, просто лама садится в такси
Пользователь "Инстаграма" с ником "genso_" опубликовал видео, где на одной из улиц города Куско в Перу лама залезает в такси вслед за хозяевами.
Куда и зачем собралась лама, неизвестно. Но судя по видео, в машине ей было очень удобно.
-
8 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне