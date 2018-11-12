"Перестань рыдать". Учительницу, унизившую школьницу из-за рваной кофты, уволили
На Сахалине уволилась учительница, оскорбившая девочку из-за порванной кофты. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина доводит до слез ученицу из-за дырки на одежде. Сцену снял на видео один из одноклассников девочки.
На видео учительница при всем классе говорит девочке: "Я вижу, что ты неадекватная. Ты приемная что ли?" Когда ученица начала плакать, учительница потребовала перестать "изображать припадок". Ролик разошелся не только по соцсетям, но и по федеральным изданиям: например, видео разместили у себя на сайте "Вести.Ru".
В районном управлении образования сообщили, что учительница уже принесла публичные извинения ребенку и родителям.
"С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась", - рассказала агентству РИА Новости глава управления Татьяна Карнаух.
На малом педсовете школы, который прошел в понедельник, 12 ноября, случай также признали недопустимым. Проверку также проведет областная прокуратура.
В этом году было уже несколько подобных случаев. Например, в сентябре руководство одной из школ Астраханской области уволили после того, как учитель рисования оскорбила и ударила ученика. В Приморье весной уволили учителя, который заставил младшего школьника чистить зубы перед другими детьми. А летом в Красноярске уволили учительницу, которая назвала учеников "дебилами, придурками и идиотами" из-за того, что те помешали ей пить чай.
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12 ноября 2018