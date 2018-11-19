На угле: как живут шорцы - коренной народ Кузбасса

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Кузбасс - один из крупнейших угольных бассейнов мира. В год здесь добывают миллионы тонн угля, а вот представителей местного коренного народа становится все меньше.

"Испокон веков мы здесь жили. Всегда шорцев кормила тайга и река", - говорит Алексей, один из представителей шорского народа. Сегодня зверя и рыбы в регионе становится все меньше: угольные разрезы - это не только грязь, но и постоянный шум, который пугает живность.

Угольные компании утверждают, что соблюдают экологическое законодательство. Но шорцы уверены: добыча угля, которая буквально изрезала Кемеровскую область, убивает природу региона.