На угле: как живут шорцы - коренной народ Кузбасса
Кузбасс - один из крупнейших угольных бассейнов мира. В год здесь добывают миллионы тонн угля, а вот представителей местного коренного народа становится все меньше.
"Испокон веков мы здесь жили. Всегда шорцев кормила тайга и река", - говорит Алексей, один из представителей шорского народа. Сегодня зверя и рыбы в регионе становится все меньше: угольные разрезы - это не только грязь, но и постоянный шум, который пугает живность.
Угольные компании утверждают, что соблюдают экологическое законодательство. Но шорцы уверены: добыча угля, которая буквально изрезала Кемеровскую область, убивает природу региона.
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19 ноября 2018
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