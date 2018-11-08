Трамп журналисту: “CNN должно быть стыдно за вас”
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Трамп журналисту Акосте: “CNN должно быть стыдно за вас”

Корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста лишился аккредитации после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

Сначала Акоста задел Трампа вопросом о мигрантах, а потом перешел на тему расследования о роли России в выборах президента США.

После инцидента пресс-служба Белого дома обвинила журналиста в неподобающем поведении по отношению к коллегам, которым он, по их словам, отказывался передать микрофон.

  • 8 ноября 2018
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