Трамп журналисту: “CNN должно быть стыдно за вас”

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Трамп журналисту Акосте: “CNN должно быть стыдно за вас”
Корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста лишился аккредитации после перепалки с президентом Дональдом Трампом.
Сначала Акоста задел Трампа вопросом о мигрантах, а потом перешел на тему расследования о роли России в выборах президента США.
После инцидента пресс-служба Белого дома обвинила журналиста в неподобающем поведении по отношению к коллегам, которым он, по их словам, отказывался передать микрофон.
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8 ноября 2018
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