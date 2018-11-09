Какой из этих ведущих настоящий?

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Видео
Ведущий с искусственным интеллектом: а вы отличите настоящего?
Китайское информационное агентство "Синьхуа" объявило о создании ведущего с искусственным интеллектом. Причем не одного, а двух – один ведет программы на китайском, а другой – на английском.
Такому ведущему не надо платить зарплату, он не запинается и говорит только то, что ему скажут.
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9 ноября 2018
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