Украинский тяжеловес Усик о "божьем Крыме" и "пацанах с района"
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Украинский боксер Усик о "божьем Крыме" и пацанах с района

В субботу в Манчестере состоится один из самых ожидаемых боев этого года - поединок абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и британца Тони Белью.

На кону - сразу четыре чемпионских пояса.

Украинский тяжеловес рассказал нашему корреспонденту Ольге Мальчевской о том, кому, на его взгляд, по-настоящему принадлежит Крым, и почему он отказался от звания "Героя Украины".

  • 9 ноября 2018
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