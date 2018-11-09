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Украинский боксер Усик о "божьем Крыме" и пацанах с района
В субботу в Манчестере состоится один из самых ожидаемых боев этого года - поединок абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и британца Тони Белью.
На кону - сразу четыре чемпионских пояса.
Украинский тяжеловес рассказал нашему корреспонденту Ольге Мальчевской о том, кому, на его взгляд, по-настоящему принадлежит Крым, и почему он отказался от звания "Героя Украины".
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9 ноября 2018
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